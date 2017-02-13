Советник Трампа заявил о наличии доказательств фальсификации на выборах

«Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах, в том числе (ред.) то, что голосовали люди, проживающие более, чем в одном штате», — сообщил Миллер.
По его словам, зафиксированы факты участия в процедуре голосования умерших людей, а также лиц, не являющихся гражданами США.
Миллер назвал случившееся «скандалом», подчеркнув, что страна должна быть «в ужасе» из-за «перечеркивания» избирательных прав законопослушных граждан.
Выборы президента США прошли 8 ноября. Победу одержал республиканец Дональд Трамп. Политик в конце ноября заявил о фальсификациях на голосовании в штатах Калифорния, Вирджиния и Нью-Гэмпшир. Там победила представитель Демократической партии Хиллари Клинтон.
Советник Трампа заявил о наличии доказательств фальсификации на выборахПонедельник, 13 февраля 2017 10:22
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«Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах, в том числе (ред.) то, что голосовали люди, проживающие более, чем в одном штате», — сообщил Миллер.