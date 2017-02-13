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США, Япония и Южная Корея требуют созвать Совбез ООН в связи с запуском ракеты КНДР

Понедельник, 13 февраля 2017 10:22
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Как отмечается, данная встреча может пройти уже в понедельник.
Ранее в понедельник северокорейское информационное агентство ЦТАК информировало о том, что испытание баллистической ракеты, проведенное КНДР 12 февраля, было успешным.
Отмечалось, что запуском баллистической ракеты Pukguksong-2, способной нести ядерный боезаряд, лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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