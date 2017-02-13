В Краснодаре на улице имени Байбакова ограничат движение транспорта

В Краснодаре с 13 по 20 февраля будет частично ограничено движение транспорта по улице имени Байбакова.

Проехать нельзя будет по одной из полос дороги, при движении со стороны улицы Солнечной. Изменения связаны с работами по благоустройству района.

На участке, где будут вестись работы, выставлены указатели и временные дорожные знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.