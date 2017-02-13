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В Краснодаре на улице имени Байбакова ограничат движение транспорта

Понедельник, 13 февраля 2017 10:27
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В Краснодаре с 13 по 20 февраля будет частично ограничено движение транспорта по улице имени Байбакова.
Проехать нельзя будет по одной из полос дороги, при движении со стороны улицы Солнечной. Изменения связаны с работами по благоустройству района.
На участке, где будут вестись работы, выставлены указатели и временные дорожные знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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