Голодец поручила рассмотреть изменение норм въезда в Россию людей с ВИЧ

Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минздраву вместе с МВД и Роспотребнадзором рассмотреть возможность изменения условий въезда в Россию людей, инфицированных ВИЧ. Поручение есть в распоряжении газеты «Коммерсантъ».

Ведомствам также поручено рассмотреть, возможно ли изменить условия проживания в России иностранцев, инфицированных ВИЧ, и оказания им медицинской помощи в стране. В документе отмечается, что ведомства должны рассмотреть вопрос «с учетом предложений членов совета». Такое решение было принято по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Член совета по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов пояснил изданию, что министерства должны проанализировать международный опыт и оценить, насколько эффективны действующие ограничения. По его мнению, прогноз заболевания и подходы к лечению существенно изменились за более чем 20 лет, когда были приняты соответствующие ограничительные нормы в России.

Родионов отметил, что «сегодня попытки ограничить распространение ВИЧ-инфекции путем установления ограничений зачастую дают обратный эффект». Он пояснил, что мигранты, зная о своем заболевании, но опасаясь депортации, покупают поддельные медицинские справки или скрываются, «уходя в нелегальное пространство и надолго пропадая из поля зрения контрольных органов».

По словам чиновника, ситуацию усугубляет и то, что нелегально проживающие в России мигранты не имеют доступа к медицинской помощи. Родионов пояснил, что нужно определить условия предоставления медпомощи, а также источники ее финансирования.

«Это могут быть не только личные средства пациента, но и, например, средства, выделяемые в рамках межгосударственных соглашений, или средства системы добровольного медицинского страхования», — сказал он.

По данным Роспотребнадзора, на которые ссылается «Коммерсантъ», в 2012–2016 годах более 9,8 млн иностранцев прошли медицинское обследование. За это время было выявлено 9284 случая инфицированных ВИЧ людей. Сотрудники ведомства приняли около 5735 решений о нежелательности пребывания в России таких людей.

В январе Минздрав разработал план борьбы с ВИЧ, в котором были освещены положения о снятии ограничения для зараженных людей на въезд и проживание в России, на усыновление и на службу в армии. Однако позже по настоянию чиновников из других ведомств эти положения были исключены из стратегии, писал РБК. В частности, с ними не согласились в МВД и в Минэкономразвития.

Сейчас в Россию могут въезжать только те граждане других стран с ВИЧ, чьи супруги, дети и родители являются гражданами России или постоянно находятся на ее территории. Такое право действует с начала 2016 года.