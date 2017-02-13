〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Неделя на Кубани будет снежной

Понедельник, 13 февраля 2017 10:32
Оцените материал
(1 Голосовать)

Эта неделя на Кубани будет снежной. Осадков стоит ждать уже с завтрашнего дня. Зато удастся избежать сильных морозов. Днем по краю — около нуля, ночью — до минус семи.
— И поскольку температуры будут меняться от положительных до отрицательных, будет, естественно, налипание мокрого снега на дорогах, гололедные явления и сложные ситуации. Это перевалы и горные дороги, предгорные районы, — рассказал Юрий Ткаченко, начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны Краснодарского края.
Осадки прекратятся ближе к выходным.

Прочитано 59 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Голодец поручила рассмотреть изменение норм въезда в Россию людей с ВИЧ Неделя Страшного Суда — это третье по счету воскресение, в которое церковью вспоминается как нечто важное для каждого христианина »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.