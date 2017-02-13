Эта неделя на Кубани будет снежной. Осадков стоит ждать уже с завтрашнего дня. Зато удастся избежать сильных морозов. Днем по краю — около нуля, ночью — до минус семи.

— И поскольку температуры будут меняться от положительных до отрицательных, будет, естественно, налипание мокрого снега на дорогах, гололедные явления и сложные ситуации. Это перевалы и горные дороги, предгорные районы, — рассказал Юрий Ткаченко, начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны Краснодарского края.

Осадки прекратятся ближе к выходным.