Неделя Страшного Суда — это третье по счету воскресение, в которое церковью вспоминается как нечто важное для каждого христианина.

Неделя о Страшном суде называется еще Мясопустной неделей или сырной неделей. Само воскресенье называется еще "мясопуст" (т.е. отпуск мяса, лишение, прекращение вкушения мяса). На неделе церковный Устав запрещает вкушать мясную пищу, из скоромных продуктов на трапезе благословляется молочная пища, яйца и сыр. Народное название этой подготовительной недели «Масленица».

В христианстве отводится огромное значение такому этапу существования человечества, как Страшный Суд. Это время тронет все души — живых и мертвых, детей и стариков. Достойные пойдут с Иисусом Христом в Царствие Небесное, а те, кто жил неправедно и грешно, понесут наказание и отправятся в преисподнюю. Это время завершит историю человечества — все то, что мы видим вокруг нас, перестанет существовать как таковое. Останутся только Рай и Ад.

Каждому человеку желательно присутствовать во храме, чтобы услышать богослужение и литургию. Священники будут читать Евангелие о Страшном Суде, напоминая нам о том, что нас ждет второе пришествие Иисуса Христа. Притча о страшном Суде на Божественной Литургии читается, прежде всего, тем, кто остался глух в беспечности своей к притчам о мытаре и фарисее и о блудном сыне. Ее грозная картина должна побудить самых гордых к сокрушению и раскаянию. В песнопениях этой недели собрано все величественное и трогательное, что может пробудить человека от беспечности и внушить страх Божий.

Каждый из нас предстанет перед Судом Божиим, никто не избежит его. Ни один тайный помысел, ничто не скроется тогда. Страшный Суд совсем не похож на земной суд, где один обвиняет, другой защищает. Перед всеми откроются наши дела, слова, самые тайные мысли и желания – как хорошие, так и плохие, в которых мы не покаялись при жизни. Поэтому и Суд этот называется Страшным. Тогда уже не на кого нам будет надеяться, ведь Суд Божий праведен, и каждый получит по делам своим.

Мы должны бояться не того, что происходит вокруг нас, а того, что происходит внутри нас, ибо только это имеет какую-либо силу и власть над судьбой. Ведь оправданными на Страшном Суде окажутся лишь те, кто проявлял при жизни самоотверженность, милосердие и любовь не только к своим ближним, но и к врагам своим.

Перед воспоминанием Страшного Суда Святая Церковь призывает нас к молитве об усопших, ожидающих Суда Божия. Поэтому она положила совершать заупокойную службу в субботу перед неделей о Страшном Суде. Вот почему мясопустная неделя, всегда предваряется Вселенской родительской (мясопустной) субботой, когда совершается поминовение всех почивших православных христиан.

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