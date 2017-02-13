Родственники жертв катастрофы получили компенсацию

В рамках исполнения решения суда о взыскании сумм компенсаций морального вреда судебные приставы Усть-Лабинского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю наложили арест на транспортные средства, принадлежащие ООО «Кубанский стандарт».

Взыскателями в рамках данного производства являются родные и близкие жертв катастрофы, случившейся более 10 лет назад в станице Воронежской Усть-Лабинского района Краснодарского края.

Тогда в вахтовый автобус, перевозивший рабочих предприятия «Концентрат», врезалась электричка. 22 человека погибли, четверо были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии. Организацию и затраты на погребение погибших взяло на себя предприятие «Концентрат» (ныне ООО «Кубанский стандарт»). Однако, как видно, точку в этом вопросе ставить было рано. Спустя 10 лет семь семей – дети погибших и близкие родственники – подали иски в суд о взыскании с ОАО «Российские железные дороги» и ООО «Кубанский стандарт» в общей сложности 1 миллиона 507 тысяч рублей.

В настоящий момент в Усть-Лабинский районный отдел судебных приставов Управления поступили исполнительные листы о взыскании порядка 750 тысяч рублей с ООО «Кубанский стандарт». После того, как руководством организации был пропущен срок для добровольного исполнения, к этой сумме добавился исполнительский сбор.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав арестовал несколько легковых автомобилей «Volkswagen», принадлежащих организации. В настоящий момент транспортные средства проходят процедуру оценки и вскоре будут выставлены на принудительную реализацию.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю