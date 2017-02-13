Долговые расписки – большая ответственность

В Новороссийске приставом-дознавателем вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 177 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») в отношении жителя города-героя, который задолжал другому новороссийцу крупную сумму – более 2 миллионов рублей.

По двум договорам займа суммы составляют 1 миллион 170 тысяч рублей и 457 тысяч 950 рублей соответственно. Кроме того, за пользование чужими денежными средствами накопились проценты на общую сумму 627 тысяч 793 рубля. Также новороссиец был обязан возместить судебные расходы, государственную пошлину и услуги представителя в сумме 6000 рублей.

В рамках исполнительного производства судебные приставы неоднократно предупреждали мужчину об уголовной ответственности за игнорирование исполнения долговых обязательств, однако его, по-видимому, этот вопрос не волновал. В конечном итоге, подобное попустительство стало причиной возбуждения уголовного дела.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю отмечают: следует помнить, что злостное уклонение от выплаты кредитов может не только испортить биографию уголовной статьей. Должник несет реальное наказание в виде штрафа или лишения свободы, причем это не освобождает его от обязанности погашать сумму задолженности в полном объеме. Если вы пользуетесь кредитом, нужно стараться не выходить на просрочку. При возникновении непредвиденных обстоятельств, делающих невозможным осуществление ежемесячного платежа, нужно обращаться в кредитное учреждение с заявлением об отсрочке платежа. Не следует допускать обращение кредитных учреждений в суд.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю