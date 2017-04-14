Международная практика олимпийских студентов

Студенты созданного в Сочи Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) будут стажироваться в Международной федерации тенниса (ITF). Меморандум о сотрудничестве между уникальным учебным заведением и спортивной организацией был подписан в ходе конвенции «СпортАккорд» в Дании. Документ носит исторический характер, поскольку это первое соглашение о сотрудничестве между РМОУ и международной федерацией летнего олимпийского вида спорта. Меморандум предполагает взаимодействие с целью объединения усилий по развитию образования в сфере тенниса, олимпийского движения и спортивной индустрии в целом.

- Мы рады, что ITF стала первой международной федерацией летних олимпийских видов спорта, заключившей партнерское соглашение с Российским Международным Олимпийским Университетом. РМОУ занимает уникальное место в олимпийском движении, и наша федерация с удовольствием внесет свой вклад в эту важную работу. У нас общие олимпийские ценности. Они являются важнейшим компонентом образовательных программ университета, и мы всецело готовы поддерживать распространение этих ценностей во всем мире, - заявил президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггарти.

Одно из приоритетных направлений взаимодействия - обмен знаниями в целях обеспечения эффективной подготовки высококвалифицированных специалистов для спортивной индустрии. В то время как студенты РМОУ будут стажироваться на базе спортивной организации, в следующем учебном году Международная федерация тенниса направит своего кандидата на обучение в Российский Международный Олимпийский Университет в Сочи в рамках стипендиальной программы Благотворительного фонда Владимира Потанина. Такой обмен полностью отвечает задачам и структуре учебной программы РМОУ, которая сочетает лекционные курсы ведущих профессоров и экспертов в области спортивного администрирования с учебной практикой. Стажировки в Международной федерации тенниса дадут студентам возможность применять теоретические знания в области спортивного менеджмента в реальных условиях, в том числе на спортивных мероприятиях.

- Соглашение РМОУ с Международной федерацией тенниса, расширяет спектр возможностей для студентов университета. Оно открывает прекрасные перспективы обмена опытом и знаниями, и не сомневаюсь в том, что экспертный потенциал федерации и РМОУ окажется действительно полезным для наших слушателей, - отметил ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов

Ирина СИЗОВА