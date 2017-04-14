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«Краснодар Водоканал» построил сети для ЖК «Береговая 2»

Пятница, 14 апреля 2017 09:06
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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил  строительство сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью 1100 и 1260 метров для жилого комплекса категории «бизнес-класс» по ул. Береговая, 2.

Прокладка сетей была проведена специалистами при помощи современных технологий.  В связи с пролеганием трубопровода под дорожным полотном с интенсивным транспортным движением, работы выполнялись методом горизонтально-направленного бурения, без нарушения асфальтового покрытия дороги и близлежащих улиц.

В целях сокращения сроков строительства, специалисты использовали  микротонеллепроходческие комплексы, предназначенного для эффективной разработки грунта и функционирующего при помощи дистанционного управления.

«Мы продолжаем реализацию инвестиционной программы, в рамках которой постоянно ведем строительство сетей для новых жилых домов, - рассказал генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов, - Наша основная  цель - это развитие систем водоснабжения и водоотведения столицы Кубани. Активно развивающийся  Краснодар, входящий в число лидеров страны по темпам и объемам вводимого в эксплуатацию жилья, нуждается в высоком качестве и надежности услуг для потребителей, поэтому мы продолжаем трудиться с полной отдачей на благо жителей города».

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