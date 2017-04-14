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В Анапе заместитель руководителя следственного отдела принял участие в расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних

Пятница, 14 апреля 2017 09:09
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12 апреля 2017 года заместитель руководителя следственного отдела по городу Анапе СУ СК России по Краснодарскому краю Юрий Ботнарь принял участие в расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которое проходило в администрации города Анапы.

В своем выступлении Юрий Ботнарь сообщил о количестве преступлений, совершенных как в отношении несовершеннолетних, так и совершенных ими за три месяца текущего года и в аналогичном периоде прошлого года.

Ботнарь ориентировал присутствующих на принятие комплексных мер по профилактике преступлений в подростковой среде. Этому могут поспособствовать правовые беседы, классные часы с детьми, а также периодическое проведение собраний с родителями. Целью подобных мероприятий является разъяснение мер предосторожности, чтобы ребенок не стал жертвой преступления, в том числе в сети интернет при общении в социальных сетях. Он отметил, что отдельное внимание также должно уделяться информированию подростков об ответственности за совершение уголовных преступлений, а также проведению соответствующих мероприятий для их своевременного предупреждения.

В заседании комиссии также приняли участие представители администрации города, Министерства здравоохранения, МВД, прокуратуры, директора общеобразовательных школ.

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