13 апреля в Краснодарском университете МВД России прошла V Международная научно-практическая конференция курсантов, слушателей и студентов «Актуальные вопросы науки и практики».

В этом году международный уровень конференции обеспечили представители Алматинской академии МВД Республики Казахстан и Могилевского института МВД Республики Беларусь.

В работе конференции приняли участие курсанты и студенты 22 образовательных организаций: университета и его филиалов, Северо-Кавказского и Южного федеральных университетов, ведущих вузов Краснодарского края и Адыгеи, 5-ти образовательных организаций МВД России, вузов правоохранительной направленности и высших военных училищ.

Открыл конференцию начальник университета доктор юридических наук, профессор генерал-майор полиции Александр Симоненко. Он поприветствовал участников конференции и подчеркнул, что в университете созданы максимально комфортные условия для развития науки, с которыми гости университета смогут в течение дня познакомиться. В пленарном заседании-открытии конференции приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края доктор юридических наук, профессор Пётр Курдюк, заместитель руководителя аппарата Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Савченко, заместитель начальника университета по научной работе доктор юридических наук, профессор полковник полиции Алексей Ильяшенко.

В своих выступлениях курсанты, слушатели и студенты затронули многие актуальные и проблемные вопросы в деятельности органов внутренних дел, предложили по ним свои пути решения.

На конференции состоялось награждение 15 победителей Всероссийского конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу среди обучающихся в образовательных организациях системы МВД России «На страже закона».

После завершения пленарного заседания участники конференции выступили с докладами на 14 секциях.