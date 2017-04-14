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В Новороссийске спасли выбросившегося на берег дельфина‍

Пятница, 14 апреля 2017 09:47
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В кубанском городе-герое на берег Центрального пляжа выбросило двух маленьких дельфинов.
Это заметили прохожие, гулявшие неподалеку. Они тут же бросились на помощь «братьям меньшим». Также позвонили в «Службу спасения». Пока бригада специалистов ехала, сами очевидцы пытались оттащить млекопитающих к воде. Однако один умер. Второго спасло то, что его вовремя поместили в воду.

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