В Новороссийске спасли выбросившегося на берег дельфина‍

В кубанском городе-герое на берег Центрального пляжа выбросило двух маленьких дельфинов.

Это заметили прохожие, гулявшие неподалеку. Они тут же бросились на помощь «братьям меньшим». Также позвонили в «Службу спасения». Пока бригада специалистов ехала, сами очевидцы пытались оттащить млекопитающих к воде. Однако один умер. Второго спасло то, что его вовремя поместили в воду.