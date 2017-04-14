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В Краснодаре отопительный сезон завершится 14 апреля‍

Пятница, 14 апреля 2017 09:49
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В Краснодаре 14 апреля, в пятницу, будет завершен отопительный сезон, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Соответствующее постановление подписал глава Краснодара Евгений Первышов.

- Краснодарская ТЭЦ «ЛУКОЙ-Кубаньэнерго», «Краснодартеплосеть», филиал «Автономной теплоэнергетической компании» «Краснодартеплоэнерго», а также другие предприятия и учреждения всех форм собственности, имеющие на своем балансе отопительные котельные, прекращают подачу теплоносителя на обогрев помещений, - сказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

В детских садах и больницах отопление будет отключаться в соответствии с их заявками.

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