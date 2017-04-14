〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

На двух улицах в Краснодаре временно ограничат движение

Пятница, 14 апреля 2017 10:13
Оцените материал
(0 голосов)

Ограничение будет действовать с 24 апреля по 8 мая 2017 года на пересечении улиц Магистральной и Онежской с 22.00 до 05.30.
— Движение транспорта закроют в связи с запланированными ремонтными работами, которые проведёт МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». На перекрёстке капитально отремонтируют переезд через трамвайные пути, — прокомментировали в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.
Разработана временная схема расстановки дорожных знаков, в соответствии с которой сотрудники УМВД РФ по Краснодару будут контролировать соблюдение водителями схемы объезда этого перекрёстка дорог с ограниченным в ночное время движением.
Департамент строительства будет осуществлять контроль за ходом восстановления повреждённых объектов улично-дорожной сети и благоустройством, сообщает пресс-служба городской администрации.

Прочитано 82 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре отопительный сезон завершится 14 апреля‍ В Туапсе начала работу пасхальная ярмарка »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.