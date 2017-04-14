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В Туапсе начала работу пасхальная ярмарка

Пятница, 14 апреля 2017 10:14
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Жителей Туапсе зовут на традиционную пасхальную ярмарку. Торговые ряды в преддверии главного православного праздника - Светлого Христова Воскресения - развернулись на улице Галины Петровой.

- Здесь можно приобрести и куличи, и творожные пасхи, а также необходимую атрибутику, в том числе, для украшения яиц – наклейки, краски, сувениры и другое, - пояснили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Торгуют выпечкой местные производители - хлебопеки из Анастасиевки и поселка Джубги. Предложенные цены ниже рыночных. Ярмарка ждет покупателей с 09:00 до 18:00 ежедневно. Продлится она до 16 апреля.

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