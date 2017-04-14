ООО «Югводоканал» улучшил водоснабжение в поселке Сенной

Силами бригады ремонтно-эксплуатационного участка РЭУ-3 филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» проведены ремонтные работы аварийного участка в переулке Октябрьском в поселке Сенной Темрюкского района. Старую стальную трубу заменили на новую из пластика низкого давления.

«В переулке Октябрьском были выявлены проблемы в работе водопровода, прослужившем более 40 лет, обнаружена утечка воды, которую необходимо было устранить. Однако выполнение ремонтных мероприятий было невозможно из-за пролегания трубопровода под асфальтовым покрытием автодороги. Асфальт проложили в прошлом году и чтобы его не разрушать, было принято решение осуществить вынос водопроводных труб из-под проезжей части», - рассказал начальник РЭУ-3 филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Андрей Покормяка.

Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района предоставила пластиковые трубы диаметром 90 мм. Специалистами Таманского филиала были выполнены земляные работы, проложен новый трубопровод рядом с автодорогой протяженностью 100 метров и произведены работы по вводу в эксплуатацию нового участка. Одновременно было проведено переключение абонентов со старого водовода на вновь уложенный.

Выполненные по программе капитального ремонта работы позволят повысить качество предоставляемых услуг по водоснабжению, а также минимизировать риски возможных повреждений на данном участке водопроводных сетей.