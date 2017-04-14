В ходе рейда арестован «КАМАЗ»

В Лазаревском районе г. Сочи прошёл рейд по взысканию налоговых задолженностей с физических и юридических лиц. Для достижения лучших результатов в мероприятии помимо судебных приставов приняли участие представители городской администрации и межрайонной инспекции ФНС №7 г. Сочи.

По результатам обхода целого ряда адресов неплательщиков были составлены 5 актов описи и ареста имущества должников. В числе прочего, под арест попали два транспортных средства: автомобили «ВАЗ-2104» и «КАМАЗ». Еще 15 должников под роспись получили повестки о вызове на приём к судебному приставу.

В результате рейда в общей сложности было взыскано полтора миллиона рублей.

Следует отметить, что взыскание налоговых задолженностей – одно из важнейших направлений работы судебных приставов Краснодарского края. Все средства, взысканные в соответствии с исполнительными документами, поступают в бюджеты различных уровней. Работники всех структурных подразделений Управления ФССП России по Краснодарскому краю регулярно осуществляют рейдовые мероприятия по взысканию налоговых задолженностей, что является достаточно эффективным методом взыскания задолженностей данной категории.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю