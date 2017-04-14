В УФССП по Краснодарскому краю состоялся конкурс на замещение вакантных должностей

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю состоялся конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв.

170 человек съехались со всего края в здание Управления краевого центра для того, чтобы попробовать свои силы на ниве государственной службы. Все кандидаты прошли письменное тестирование. Задания для каждого индивидуальные – они разработаны с учетом категории должностей, которую желают занять претенденты. Общее в тестах одно – каждый работник службы должен знать действующее законодательство РФ, в том числе, основные для ФССП России Федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах».

Конкурсную комиссию возглавил руководитель Управления – главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров. Часть претендентов прошла дополнительное собеседование с членами конкурсной комиссии, в которую вошли начальники ключевых отделов аппарата Управления.

Следует отметить, что конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, а также на включение в кадровый резерв проводятся в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю несколько раз в году. Информация о проведении очередного конкурса размещается в средствах массовой информации, а также на интернет-сайте Управления не менее чем за месяц до мероприятия.

На сайте дан полный перечень документов, необходимых для поступления на службу, требования к кандидатам, а также список вопросов для каждой группы должностей.

Результаты конкурса в течение 7 дней будут размещены на официальном интернет-сайте Управления.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю