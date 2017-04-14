ООО «Югводоканал» успешно завершило планово-предупредительные работы на сетях и сооружениях РЭУ «Троицкий групповой водопровод»

Ежегодно в рамках подготовки к курортному сезону ООО «Югводоканал» проводит плановые ремонтные работы на оборудовании, сооружениях и водопроводной сети. Так 12 апреля 2017 года профилактические работы были проведены в РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал». Плановые мероприятия проводились сразу на нескольких объектах. В работах было задействовано 60 специалистов и 7 единиц спецтехники.

«Троицкий групповой водопровод» является гарантирующим поставщиком, и наша задача обеспечить города Новороссийск, Геленджик, Крымск, а также населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья качественной питьевой водой. Более 60% запланированных на год работ приходится на весну и осень. Поэтому при плановых отключениях мы всегда стараемся выполнить максимально возможный объем работ, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей», - прокомментировал главный инженер РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Владимир Поливара.

Специалисты КИП, ТА и связи на насосной станции третьего подъема НС-3 выполнили техническое обслуживание пьезоакустических датчиков ультразвуковых расходомеров в колодце ВК-1 магистрального водовода №2 диаметром 1020 мм и заменили штуцера на напорном коллекторе в машинном зале №2 на манометрических узлах. Замена штуцеров была произведена и на напорном коллекторе на насосной станции четвертого подъема НС-4. Также в связи с вводом в эксплуатацию в прошлом году новых узлов учета воды, на насосной станции второго подъема НС-2 во время плановых мероприятий были выполнены работы по демонтажу датчиков с магистральных водоводов №1 и №2 и установлены заглушки на местах, выведенных из эксплуатации расходомеров.

На всех насосных станциях был произведен профилактический ремонт оборудования – набивка сальниковых уплотнений задвижек на всасывающем и напорном коллекторах. В машинном зале №2 насосной станции второго подъема НС-2 заменен кран для отбора проб.

Бригада АВР под руководством мастера Федора Тревоги выполнили врезку узла для впуска-выпуска воздуха на магистральном водоводе №1 ВК-32. Аналогичный узел был смонтирован и на магистральном водоводе №2 ВК-23. Бригада АВР Андрея Брынского также демонтировала три задвижки диаметром 300, 200 и 50 мм, установила накладки.

Воспользовавшись отключением электроэнергии, специалисты электрослужбы провели ревизию, ремонт, наладку и испытание электрооборудования, которое находится под постоянным напряжением 6 кВ, 10 кВ выполнили работы по обеспечению электропитания необходимых участков объектов на всех насосных станциях «Троицкого группового водопровода».

Работники участка ремонта зданий и сооружений во время полного отключения энергоснабжения насосной станции третьего подъема НС-3 выполнили над распредустройством 6 кВ, 10 кВ побелку потолка и стен в машинном зале №1.

Ремонтные работы были начаты точно по графику – в 6 часов утра и уже 15.50 на час раньше срока были завершены, после чего началось плавное подключение насосных агрегатов и заполнение водоводов.

Планово-предупредительные работы на сетях водоснабжения позволяют повысить надежность эксплуатации водопроводных насосных станций, обеспечивающих круглосуточную подачу водоснабжения и улучшить качество услуг.