На фестиваль молодежи в Сочи пригласят Цукерберга и Ди Каприо

Организаторы «Фестиваля молодежи», который состоится в октябре этого года, планируют пригласить в Сочи Марка Цукерберга, основателя корпорации Facebook, и бывшего генсекретаря ООН Пан Ги Муна.

Во время дискуссионной площадке, подготовленной для обсуждения вопросов о «Фестивале молодежи», руководители проекта заявили о своем желании пригласить Марка Цукерберга и Пан Ги Мана. Об этом рассказал Сергей Першин, занимающий должность программного директора. Обсуждение организации мероприятия состоялась в рамках проведения Международного салона образования. Позже специалисты представят окончательный список гостей.

Как утверждает Сергей Першин, список гостей на «Фестиваль молодежи» разработали с учетом мнения экспертов, а также пожеланий будущих участников. Выяснилось, что молодые люди захотели увидеть на мероприятии Леонардо ДиКаприо, Марка Цукерберга и Пан Ги Муна. Напомним, что Фестиваль будет проходить с 14 по 22 октября текущего года, где участники могут посетить города и обсудить региональные программы. Сообщается, что принять участие смогут около 20 тысяч молодых людей из различных государств.