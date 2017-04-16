В Краснодаре в бэби-боксе оставили ребенка

Ребенок был обнаружен в бэби-боксе больницы скорой медицинской помощи в Краснодаре в субботу, 15 апреля, в 19.50. О случившемся сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

По данным ведомства, в бэби-боксе находилась маленькая девочка. При ребенке, обнаруженном в «окне жизни», находилась записка, в которой написано, что девочку зовут Мария, она родилась 10 апреля 2017 года. На шее у малышки православный крестик.

Ребенок находится под пристальным наблюдением врачей. Девочка чувствует себя хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что в бэби-боксе мать может оставить ребенка, и после этого ей не будет грозить уголовное преследование. В течение нескольких последних лет в России бэби-боксы открылись во многих населенных пунктах, но потом большинство из них оказались под запретом.