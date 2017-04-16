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Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Воскресенье, 16 апреля 2017 12:54
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Российский лидер Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с праздником Пасхи. Президент отметил, что пасхальные торжества обращают россиян к традициям предков, «способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов».

«Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру», — говорится в поздравительной телеграмме, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент отметил «истинно подвижническую» работу Русской православной церкви, представителей других христианских конфессий и подчеркнул их роль в сохранении богатейшего исторического и культурного наследия страны.

Православные верующие отмечают в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово.

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