Финал кубка - на "Фиште"

Началась продажа билетов на финальный матч Кубка России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург). Эта игра состоится 2 мая в Сочи, на обновленном олимпийском стадионе "Фишт". Начало матча в 18 часов 45 минут.

Едва объявление о продаже билетов появилось на официальном сайте сочинского стадиона "Фишт", как по электронной почте сюда хлынул мощный поток заявок из разных городов страны. Во-первых, многие россияне и так собирались на первомайские праздники в Сочи, чтобы провести несколько свободных деньков на солнечном побережье Черного моря. Во-вторых, на праздничные дни уже назначены в Сочи дополнительные рейсы самолетов, поездов и автобусов из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Пятигорска, Ростова-на-Дону и Симферополя. В-третьих, для финала Кубка России по футболу очень удачно выбрана дата, на следующий день после окончания автомобильных гонок "Формула-1", традиционно привлекающих большую часть мужского населения России. Наконец, цены на футбольные билеты оказались явно не запредельными, можно уложиться в 500 рублей. Словом, ехать в Сочи на финал Кубка России по футболу надо обязательно!

Теперь о спортивной стороне дела. Команды "Локомотив" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург) сейчас находятся на подъеме. Оба клуба стремятся выиграть Кубок России по футболу, победа даст право играть в Лиге Европы. Финальный матч будет бескомпромиссным! Интересна дуэль главных тренеров - Юрия Семина и Александра Тарханова. Всем болельщикам интересна игра выступающих за "Локомотив" Игоря Денисова, Дмитрия Тарасова и особенно полузащитника Алексея Миранчука, отличившегося в последнем матче сборной команды России против Бельгии. А в черно-оранжевой майке "Урала" на поле выйдет нападающий Владимир Ильин, отличающийся в последних матчах высокой результативностью и претендующий сейчас на место центрального форварда сборной команды России.

А еще многим российским болельщикам не терпится собственными глазами взглянуть на олимпийский стадион "Фишт", который после реконструкции открылся совсем недавно - 28 марта 2017 года. Сейчас это первоклассный футбольный центр, самый большой в южной части России. Высота комплекса достигает 70 метров, ширина - 240 метров, длина - 270 метров. Для зрителей созданы просто отличные условия.

- За семь лет моей тренерской карьеры мне довелось видеть множество спортивных сооружений в разных странах мира. Самым лучшим из них сейчас смело могу назвать российский стадион "Фишт" в Сочи. Прекрасное поле, удобные помещения для футболистов, тренеров и судей. И очень доброжелательные зрители! - так заявил на пресс-конференции после

первого международного матча главный тренер сборной команды Бельгии Роберто Мартинес.

- Стадион просто фантастический! Мне выпала честь в свое время присутствовать при закладке его фундамента, сейчас с большой радостью увидел, каким прекрасным получилось это уникальное сооружение, - поддержал его главный тренер сборной команды России Станислав Черчесов.

Кстати говоря, финал Кубка России по футболу 2 мая 2017 года станет для стадиона "Фишт" важным шагом к еще более серьезным испытаниям. В период с 17 июня по 2 июля 2017 года в Сочи будут проходить матчи розыгрыша Кубка конфедераций. Две игры группового турнира проведут действующие чемпионы мира по футболу - сборная команда Германии, болельщики смогут увидеть поединки с участием футболистов Австралии, Камеруна, Мексики и Новой Зеландии. Здесь же, на "Фиште" состоится и один из полуфинальных матчей Кубка конфедераций. Это станет своеобразной репетицией перед проведением в Сочи шести матчей Чемпионата мира по футболу в период с 15 июня по 7 июля 2018 года.

Ну а пока - финал Кубка России по футболу! Решающий матч - "Локомотив" (Москва) против "Урала" (Екатеринбург). Так кому на этот раз улыбнется удача на стадионе "Фишт"?

Ирина СИЗОВА