Кто диктует моду?

В субботу 22 апреля в Сочи состоится традиционный конкурс молодых модельеров. Он так и называется - "Стиль Сочи". Свои коллекции на суд жюри представят 20 дизайнеров, занимающихся разработкой модной одежды. Они приедут в приморский город из Москвы, Грозного, Кирова, Краснодара, Магнитогорска, Пятигорска, Ставрополя, Тюмени и Уфы. Дизайнерские разработки будут представлены в трех номинациях - «Casual», «Креатив» и «Этностиль». Показы модной одежды будут проходить в выставочном зале Центрального универмага Сочи.

В этом году конкурс «Стиль Сочи» юбилейный, он будет проходить в десятый раз. Как и всегда, он станет отборочной площадкой крупнейших российских и международных состязаний в области современной моды. Победители получат возможность стать номинантом Национальной отраслевой премии «Золотое Веретено», принять участие в международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт».

Ирина СИЗОВА