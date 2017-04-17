Университет принимает гостей

Более сотни гостей со всей страны собрались в Российском Международном Олимпийском Университете (РМОУ) в Сочи. Студенты профильных вузов, представители спортивных организаций и желающие стать спортивными менеджерами самого высокого класса побывали на Дне открытых дверей уникальной кузницы кадров.

- Уже пять лет работаю в Европейском союзе тхэквондо. В зону моей ответственности входит организация международных соревнований по олимпийскому виду спорта. Поэтому было бы очень интересно пройти обучение в РМОУ, - рассказала гостья из Ульяновска Валерия Латышева.

Основное гуманитарное наследие зимних Олимпийских игр 2014 года – РМОУ – сегодня решает очень важную проблему подготовки специалистов для спортивной индустрии.

- Нехватка кадров, которые имеют образование в сфере спортивного менеджмента, в нашей стране ощущается на каждом шагу. Есть ряд вузов, которые готовят достаточно узких специалистов. Программа Российского Международного Олимпийского Университета признана Международным Олимпийским Комитетом. Она позволяет готовить специалистов, которые могут решать сразу целый комплекс вопросов, трудиться как в сфере управления спортивными объектами, так и в области организации крупных спортивных мероприятий, - отметил специальный участник Дня открытых дверей РМОУ, пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

Буквально за несколько лет Российский Международный Олимпийский Университет стал хорошо известен во всем мире. Обучение в нем уже прошли более 600 студентов из разных стран.

- Студентами РМОУ стали представители 40 государств. Лучший показатель популярности университета – желание учиться в нем. В прошлом году конкурс на одно стипендиальное место составлял более 30 человек, сейчас ситуация – аналогичная, - рассказал ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов.

Преимуществ у Олимпийского Университета – много. Преподаватели из 10 стран мира, уникальная учебная программа «Мастер спортивного администрирования», современный кампус, созданный компанией «Юниверсити Плаза» на берегу моря и оснащенный по последнему слову техники. Со всем этим и познакомились гости Дня открытых дверей РМОУ. Возможно, что кто-то из них вскоре станет уже не просто посетителем, а слушателем уникального вуза.

Ирина СИЗОВА