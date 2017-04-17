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Роспотребнадзор зафиксировал резкий спад потребления алкоголя и табака

Понедельник, 17 апреля 2017 10:16
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По итогам 2016 года служба зафиксировала снижение числа алкозависимых пациентов в РФ.
Роспотребнадзор подготовил доклад об итогах работы за 2016 год. Из него следует, что в России на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм, который был поставлен впервые. На 24% уменьшилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.
С курящими также наблюдалась положительная динамика — распространенность потребления табака среди взрослого населения упала на 39%.

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