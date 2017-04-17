Роспотребнадзор зафиксировал резкий спад потребления алкоголя и табака

По итогам 2016 года служба зафиксировала снижение числа алкозависимых пациентов в РФ.

Роспотребнадзор подготовил доклад об итогах работы за 2016 год. Из него следует, что в России на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм, который был поставлен впервые. На 24% уменьшилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.

С курящими также наблюдалась положительная динамика — распространенность потребления табака среди взрослого населения упала на 39%.