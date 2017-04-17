«Краснодар Водоканал» провел в школе экологический урок

В рамках Всемирного дня воды, специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провели в краснодарской средней школе № 45 урок для учащихся 1-го класса на тему бережного отношения к воде. Занятие прошло в форме диалога, в ходе которого первоклассники задали сотрудникам водоканала интересующие их вопросы.

На экологическом уроке ученики узнали, из каких источников ООО «Краснодар Водоканал» ведет добычу воды, насколько водные ресурсы важны для всей планеты и что нужно делать всем людям, чтобы их сберечь.

Дискуссия с первоклассниками прошла очень оживленно. По словам сотрудников водоканала, дети задавали интересные и острые вопросы, касающиеся сохранения чистой воды. После обсуждения полученных знаний о воде, ученики с интересом наблюдали за химическими опытами, которые провел специалист лаборатории Испытательного центра питьевой воды и сточных вод. В заключение урока ребята сложили из пазлов «Капитошку» - традиционный символ чистой капли ООО «Краснодар Водоканал».

«Проведение таких уроков в школах Краснодара стало доброй традицией , - отметила директор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова , - Мы благодарны руководству школы № 45 за оказанное содействие в проведении урока. Важность подобных мероприятий трудно переоценить, ведь краснодарский водоканал - это крупнейший поставщик водного ресурса в столице Краснодарского края. А значит, мы обязательно должны рассказывать подрастающему поколению о роли воды в жизни человека, объяснять необходимость бережного отношения к ней и развивать культуру водопотребления у наших маленьких жителей».