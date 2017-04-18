9 день от Пасхи - родительский день, день особого поминовения усопших

"Для посещения кладбища Церковь назначает специальный день - Радоницу (от слова радость - ведь праздник Пасхи продолжается) и этот праздник совершается во вторник после пасхальной недели. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище - помолиться об усопших.

Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах - это язычество, которое возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало правую веру. Когда преследуют веру - возникают тяжелые суеверия. Душам наших усопших близких нужна молитва. Неприемлем с церковной точки зрения обряд, когда на могиле ставят водку и черный хлеб, а рядом - фотографию усопшего: это, говоря современным языком - новодел, т.к., например, фотография появилась немногим более ста лет назад: значит, и традиция эта новая.

Что касается поминовения усопших спиртным: любая пьянка недопустима. В священном Писании разрешается употребление вина: «Вино веселит сердце человека» ( Псалтирь 103:15), Но предостерегает от излишества: «Не упивайтеся вином, в нем же есть блуд» (Еф. 5:18 ). Можно выпить, но нельзя напиваться. Усопшим нужна наша усердная молитва, наше чистое сердце и трезвенный ум, милостыня, подаваемая за них, но никак не водка", напоминает священник Александр Ильяшенко.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой пасхальной недели - как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь - жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».

Радоница – день особого всецерковного поминовения усопших. Происходит от слова радость – ведь праздник Пасхи продолжается 40 дней , и отражает веру христиан в воскресение их мертвых. Именно в Фомину неделю вспоминается также сошествие Господа Иисуса Христа во ад, его победа над адом.

В этот день необходимо отправиться в храм, чтобы помянуть своих усопших родных и близких, разделить с ними духовное торжество воскрешения Господня (на Радоницу в храмах совершают заупокойные богослужения и панихиды). После службы верующие идут на кладбище к могилам своих родных и близких. Верующие приходят на могилы своих ближних с радостной вестью о Воскресении Христовом. Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию (это слово в буквальном смысле означает усиленное моление). Молитва за усопших - это самое большое и главное, что можно сделать для тех, кто отошел в мир иной. Вечно живая душа почившего испытывает великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрых дел. Вот почему молитва на кладбище у могилы усопшего - долг всякого православного христианина.

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Ярославского78/4, тел.: 8-918-410-89-00, (861) 227-57-58, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , сайт: voznes.prihod.ru