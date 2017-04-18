Дмитрий Рогозин станет главой совета директоров компании

Как стало известно, в ближайшее время вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров АО ГЛОНАСС. На посту председателя он сменит министра транспорта РФ Максима Соколова, который руководит советом директоров (СД) менее двух лет. Господин Рогозин приходит в акционерное общество, чтобы курировать интеграцию ЭРА-ГЛОНАСС с системой «Платон».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров АО ГЛОНАСС. О грядущих кадровых перестановках «Ъ» сообщили собеседники в руководстве компании, а также подтвердил источник в аппарате правительства. Напомним, коллегия Военно-промышленной комиссии (ВПК), которую также возглавляет господин Рогозин, с этого года курирует по поручению президента Владимира Путина работу по развитию государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС. И в рамках этого поручения ожидались изменения в руководстве компании: в частности, переизбрание совета директоров, председателем которого с 27 июля 2015 года является министр транспорта Максим Соколов.

В секретариате вице-премьера воздержались от комментариев по поводу назначения господина Рогозина председателем совета директоров АО ГЛОНАСС. В Минтрансе «Ъ» посоветовали обратиться за информацией в саму компанию. В АО ГЛОНАСС на просьбу «Ъ» прокомментировать предстоящие перестановки в руководстве СД ответили: «Будем готовы давать комментарии после официальных назначений».