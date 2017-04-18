Ядерная война может начаться в «любой момент» из-за «злоупотребления» США своими полномочиями, заявил в ходе пресс-конференции заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рён, передает издание Express.
По мнению дипломата, Соединенные Штаты «нарушают мир и стабильность» во всем мире своим «несправедливым и непропорциональным» ответом на действия северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Позже, как замечает Express, Ким Ин Рён также заявил, что американский лидер Дональд Трамп «сошел с ума», развязывая войну с Северной Кореей. Дипломат, по данным издания, предупредил, что война может стать «вполне реальной возможностью», подчеркнув, что «повышенная напряженность создала чрезвычайную ситуацию».
Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»Вторник, 18 апреля 2017 10:08
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Ядерная война может начаться в «любой момент» из-за «злоупотребления» США своими полномочиями, заявил в ходе пресс-конференции заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рён, передает издание Express.