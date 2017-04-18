Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»

Ядерная война может начаться в «любой момент» из-за «злоупотребления» США своими полномочиями, заявил в ходе пресс-конференции заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рён, передает издание Express.

По мнению дипломата, Соединенные Штаты «нарушают мир и стабильность» во всем мире своим «несправедливым и непропорциональным» ответом на действия северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Позже, как замечает Express, Ким Ин Рён также заявил, что американский лидер Дональд Трамп «сошел с ума», развязывая войну с Северной Кореей. Дипломат, по данным издания, предупредил, что война может стать «вполне реальной возможностью», подчеркнув, что «повышенная напряженность создала чрезвычайную ситуацию».