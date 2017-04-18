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Первые грузы «Формулы-1» прибыли в Сочи на Гран-при России‍

Вторник, 18 апреля 2017 10:11
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На сочинском автодроме завершают подготовку к российскому этапу «Формулы-1», который пройдет с 27 по 30 апреля.

На стартовой прямой трассы обновили разметку для болидов, размеры которых по новым регламентам стали больше. Также улучшили систему защитных барьеров во втором, четвертом и 13-м поворотах.

- На автодроме появились и объекты временной инфраструктуры. Например, главная кухня паддока, а также склады для нужд команд и боксы гонок поддержки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Сочи Автодрома».

Организаторы ожидают прибытие авиагрузов команд.

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