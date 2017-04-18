В России заметно упал спрос на путевки в Турцию

Российские туроператоры отмечают снижение спроса на путевки в Турцию. С 10 апреля количество приобретенных туров упало на 15%, число бронирований туров — на 14%.

Снижение спроса на туры произошло после того, как 10 апреля Росавиация известила авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. При этом о каких-либо официальных решениях на этот счет не сообщалось.

По данным туроператоров, те жители России, которые уже приобрели путевки ранее, отказываются от них лишь в единичных случаях. Дело в том, что на рынке отсутствуют предложения, сопоставимые с Турцией по соотношению цены и качества отдыха.

При этом до обращения Росавиации турецкое направление было наиболее популярным у российских туристов. Так, 47% пользователей, запрашивающих в поисковиках туры на май, интересовались именно Турцией.

После выхода предупреждения о возможной приостановке чартерных рейсов число купленных пакетных туров в Турцию уменьшилось в 1,7 раза, отмечает издание.

По мнению экспертов, если запрет все же вступит в силу, отдыхающим из России предложат отправиться в другую страну или воспользоваться регулярным рейсом в Турцию. Однако в обоих случаях клиентам придется доплатить.