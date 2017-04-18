〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодарском крае в 2017 году отремонтирую как минимум 580 км региональных автодорог и десять мостов

Вторник, 18 апреля 2017 10:22
Оцените материал
(0 голосов)

Об этом в ходе совещания в Апшеронском районе сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что в этом году объем регионального дорожного фонда составил 23,5 млрд рублей. Глава региона подчеркнул на необходимости максимально прозрачно освоить эти средства.
Для этого он поручил опубликовать списки дорог, которые будут отремонтированы или построены, на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства и сайтах муниципалитетов.
В качестве примера Кондратьев привел Краснодар, горадминистрация которого уже опубликовала соответствующий список.

Прочитано 55 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Уход налоговиков от формализма может компенсировать бизнесу разнобой судебной практики Чемодан – аэропорт – Фергана »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.