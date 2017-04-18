В Краснодарском крае в 2017 году отремонтирую как минимум 580 км региональных автодорог и десять мостов

Об этом в ходе совещания в Апшеронском районе сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что в этом году объем регионального дорожного фонда составил 23,5 млрд рублей. Глава региона подчеркнул на необходимости максимально прозрачно освоить эти средства.

Для этого он поручил опубликовать списки дорог, которые будут отремонтированы или построены, на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства и сайтах муниципалитетов.

В качестве примера Кондратьев привел Краснодар, горадминистрация которого уже опубликовала соответствующий список.