Чемодан – аэропорт – Фергана

Еще 50 незаконных гостей региона были выдворены за пределы Российской Федерации в соответствии с решениями судов Краснодарского края. Исполнительные действия осуществлялись под контролем судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности суда специализированного отдела оперативного дежурства г. Краснодара.

Все граждане, подлежащие выдворению, были выявлены в ходах рейдов по проверке соблюдения миграционного законодательства преимущественно на объектах сельскохозяйственного назначения. 27 человек поступило из Новороссийска, 16 – из Сочи, один из Северского района. Еще 11 непрошеных гостей прибыли Центра временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации и реадмиссии, находящегося в Гулькевичском районе Краснодарского края.

Согласно решению суда, все они были привлечены к административной ответственности по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») и обязаны выплатить административные штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Кроме штрафов, за уклонение от выезда по истечению определенного срока временного пребывания на территории Российской Федерации, все они подлежали административному выдворению, что и было осуществлено судебными приставами. Авиарейсом Краснодар-Фергана все они были отправлены в государство гражданской принадлежности.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю