«Вахта Памяти-2017» на старте

В Краснодарском крае стартовала «Вахта Памяти-2017» по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Церемония торжественного открытия прошла в Выставочном зале Боевой Славы. На мероприятии присутствовали руководители и наиболее активные бойцы поисковых отрядов региона, представители молодежных организаций, другие гости и ветераны. Поисковой отряд «Долг» Управления ФССП России по Краснодарскому краю также принял участие в данном мероприятии.

Организаторами выступили региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», ГБУ КК «Кубаньпатриотцентр» и общественная организация активного образа жизни «Южный регион».

После торжественной части, в ходе которой несколько представителей поисковых отрядов получили награды Министерства обороны, собравшиеся приняли участие в конференции, на которой были обсуждены планы исследовательской работы и ряд патриотических проектов. Значительный интерес был вызван масштабный добровольческий проект «Дорогами героев», направленный на организацию ухода за мемориалами, расположенных в труднодоступной горно-лесистой местности. Поисковики отряда «Долг» располагают информацией о местонахождении таких мемориалов, работа по капитальному ремонта одного из них (хутор Шуваев Северского района) прошла в ноябре 2016 года. Было принято решение по возможности принять участие в данном проекте.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю