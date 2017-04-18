〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Открыта регистрация на шестой «Зеленый марафон» Сбербанка

Вторник, 18 апреля 2017 12:59
Оцените материал
(1 Голосовать)
Открыта регистрация на шестой «Зеленый марафон» Сбербанка

28 мая 2017 года в 53 городах России пройдет ежегодный национальный проект «Зеленый марафон», организатором которого является Сбербанк. Регистрация участников на сайте мероприятия http://greenmarathon.ru

«Зеленый марафон 2017» будет проходить в 6-й раз. Девиз «Зеленого марафона 2017» – «Километры добрых дел»: в каждом из городов будут реализованы инициативы, направленные на благотворительность и улучшение городской среды – от субботников до организации детских площадок и посадки деревьев. Финалом проекта станет традиционный забег на дистанцию 4,2 км, в котором могут принимать участие люди всех возрастов независимо от уровня физической подготовки. Помимо забега, в программе предусмотрены конкурсы для спортсменов и болельщиков, выступления артистов и другие развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

В Краснодаре мероприятие состоится в самом сердце нашего города на ул. Красная. Забег начнется с Пушкинской площади 28 мая в 10-00.

«Зеленый марафон» – важнейшее мероприятие в календаре нашего банка и мы приглашаем всех принять участие в этом грандиозном спортивном событии, в этом году мы выбрали новую площадку для проведения забега и готовим большой праздник для нашего города!»- рассказал управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Андрей Орешко.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте «Зеленого марафона 2017» http://greenmarathon.ru

Прочитано 24 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « «Вахта Памяти-2017» на старте Отели в Сочи повысили цены на отдых летом на 15% »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.