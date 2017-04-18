Открыта регистрация на шестой «Зеленый марафон» Сбербанка

28 мая 2017 года в 53 городах России пройдет ежегодный национальный проект «Зеленый марафон», организатором которого является Сбербанк. Регистрация участников на сайте мероприятия http://greenmarathon.ru

«Зеленый марафон 2017» будет проходить в 6-й раз. Девиз «Зеленого марафона 2017» – «Километры добрых дел»: в каждом из городов будут реализованы инициативы, направленные на благотворительность и улучшение городской среды – от субботников до организации детских площадок и посадки деревьев. Финалом проекта станет традиционный забег на дистанцию 4,2 км, в котором могут принимать участие люди всех возрастов независимо от уровня физической подготовки. Помимо забега, в программе предусмотрены конкурсы для спортсменов и болельщиков, выступления артистов и другие развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

В Краснодаре мероприятие состоится в самом сердце нашего города на ул. Красная. Забег начнется с Пушкинской площади 28 мая в 10-00.

«Зеленый марафон» – важнейшее мероприятие в календаре нашего банка и мы приглашаем всех принять участие в этом грандиозном спортивном событии, в этом году мы выбрали новую площадку для проведения забега и готовим большой праздник для нашего города!»- рассказал управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Андрей Орешко.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте «Зеленого марафона 2017» http://greenmarathon.ru