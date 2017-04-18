Отели в Сочи повысили цены на отдых летом на 15%

Туроператоры сообщили о повышении цен на проживании в отелях Сочи на лето 2017 года в пределах 15%, сообщает АТОР. Так, туроператор TUI Россия Россия сообщил о повышении цен в летнем сезоне в Сочи на 15%. Туроператор Coral Travel рассказал о росте цен на 10–15%, туроператор «Мультитур» отметил подорожание в пределах 7–12%.

«Наименьший рост цен показывают объекты размещения высокого уровня — около 5%. Отели среднего уровня 4* подняли стоимость в пределах 10%. Наибольший рост приходится на объекты категории 3* — здесь рост по сравнению с прошлым летом примерно на 15%», — рассказали в национальном туроператоре АЛЕАН.

Ранее «Интерфакс туризм» со ссылкой онлайн-сервис по бронированию отелей Trivago.ru сообщал, что цены на размещение в отелях Сочи выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.