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Плановые работы в филиале «Таманский групповой водопровод»

Среда, 19 апреля 2017 09:49
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В связи с выполнением ООО «ЮгГазСеть» технических мероприятий по временному выносу участка магистрального водовода МТ-2 при «строительстве подъезда от автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0 – км 42, Краснодарский край и хлорированием магистральных водоводов МТ-2, МТ-2/1 с 08.00 часов 20 апреля до 12.00 часов 21 апреля 2017 года будет прекращена подача воды потребителям: пос. Волна, пос. Таманский, пос. Артющенко, пос. Веселовка, пос. Прогресс, пос. Приморский, ст. Вышестеблиевская, пос. Виноградный.

ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

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