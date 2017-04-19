Реконструкция магистрального водовода В-19 на Таманском полуострове продолжается

На прошлой неделе успешно завершены работы по вводу в эксплуатацию нового участка магистрального водовода В-19 диаметром 500 мм на Таманском полуострове.

Необходимость замены старых труб магистрали В-19 назрела давно. Стальной трубопровод прослужил почти полвека, практически в два раза превысив срок эксплуатации. Из-за чего при увеличении объема подачи воды водопровод эксплуатировался за пределами прочности системы, часто возникали повреждения в виде свищей и трещин.

Между тем потребность в воде на Таманском полуострове с каждым годом только возрастает. Магистральный водовод В-19 подает воду в станицу Тамань, важнейший туристический центр Краснодарского края, который ежегодно посещают сотни тысяч людей. Тамань - это не только уникальное место соединения двух морей - Черного и Азовского с прекрасными песчаными пляжами, но и археологические памятники, музеи, этнографический комплекс «Атамань» и многое другое, представляющие историческую и культурную ценность.

К тому же вода, идущая по магистральному водоводу В-19 необходима для производства строительных работ моста через Керченский пролив – одного из крупнейших проектов современной России, строительства новой трассы федерального значения и нужд временного городка строителей. Неслучайно летом потребление воды возрастает многократно.

Стоит отметить, что за последние несколько лет специалистами филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» была проделана большая работа по ремонту магистрали В-19. Был заменен участок стальной трубы протяженностью 2, 308 км на полиэтиленовую трубу ПНД, отремонтированы наиболее аварийные участки водопровода. В этом году реконструкция главной водной артерии Тамани продолжилась. Силами ФКУ «Упрдор «Тамань» был построен новый участок водовода протяженностью 1,760 км, который 13 апреля 2017 года был успешно введен в эксплуатацию. До конца года запланировано заменить оставшиеся 9,670 км магистрали В-19.

«Благодаря ремонту магистрального водовода пропускная способность станет больше, увеличится надежность, уменьшаться потери воды, что позволит снять напряжение по потребностям в питьевой воде. А также будет способствовать дальнейшему развитию Таманской зоны», - прокомментировал генеральный директор ООО «Югводоканал» Владимир Середенко.