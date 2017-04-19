На Кубани ожидаются дожди и усиление ветра

Вместе с ушедшими холодами и «прибытием» в Краснодарский край настоящего апрельского тепла, на юг страны пожаловали и все, сопровождающее это самое тепло, атмосферные явления. Так, по информации кубанского гидрометцентра, в среду 19 апреля на территории Кубани ожидается сильный ветер – местами его шквалы разгонятся до 25 метров в секунду. А также ливни. Местами прогремят весенние грозы.

- Что касается температуры воздуха, то на составит в светлое время суток 11-16 выше нуля, ночью – в пределах 5-10 градусов со знаком плюс, – уточнили в метеорологическом ведомстве. – В столице края также ожидается юго-западный ветер со средней скоростью в 5-12 метров в секунду. И кратковременный дождь.