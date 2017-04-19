В Краснодаре свадебный кортеж проехался по встречке

На социальный видеохостинг краснодарец выложил видеоролик, смонтированный с записи авто видеорегистратора. На записи кортеж из нескольких машин вопреки всем правилам дорожного движения едет по встречной полосе по узкой дороге в одном из жилых районов Краснодара.

Как сообщили в УМВД по г. Краснодару, по данному видеоролику начата проверка. Как следует из видеозаписи в нескольких частях, инцидент произошел на улице Тенистой около 11 часов утра 17 апреля.

Участники кортежа ругают водителя, который не уступает им дорогу, показывая на часы — якобы опаздывают в ЗАГС.

— На основании выложенной в Интернет видеозаписи в полиции начали проводить проверку, во время которой будет изучена местность, на которой произошел инцидент, будут установлены его участники, автомобили, изучен участок дороги. После выяснения всех обстоятельств произошедшего примут процессуальное решение, — приводит слова руководителя пресс-группы УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко «Кубань 24».