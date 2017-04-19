В Краснодаре подросток украл с карточки пенсионерки 300 тысяч рублей

Каким образом злоумышленник буквально в течение нескольких часов снял с карточки пожилой жительницы Краснодара крупную сумму, правоохранители пока не выяснили. Скорее всего, в сумке, где и находился «пластик», лежали всякие блокнотики, в одном из которых и был записан пи-код для ввода в банкомате.

В день, когда исчезла карта, на телефон ее хозяйке пришло сначала сообщение о снятии со счета 50 тысяч рублей. Потом мобильник пиликал еще, и еще, оповещая находящуюся в отчаянии краснодарку о новых списаниях ее кровных. Общий ущерб в итоге составил 300 тысяч рублей.

- Злоумышленника задержали, им оказался 17-летний житель Усть-Лабинского района, рассказали в пресс-группе краснодарского УМВД. - По словам парня, часть чужих денег он потратил на личные нужды, 120 тысяч - на ювелирку. Спустя пару дней, он сдал ее в ломбард. а на оставшуюся наличку купил три дорогих гаджета.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы.