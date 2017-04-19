Жители Музыкального микрорайона в Краснодаре остались без горячей воды и могут лишиться света

Жители 11 домов в Музыкальном микрорайоне уже четвертый день сидят без горячей воды. Ее отключили из-за долгов и банкротства управляющей компании «Оазис плюс». 17 числа им обещают отключить электричество.

Поэтому жители пятиэтажки в переулке Алмазном собрались на общедомовой сбор, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Старшая дома Светлана Михайловна рассказала корреспонденту «Блокнота Краснодара», что таким образом довели неприятную информацию до всех жителей и выработали дальнейшую стратегию.

- Воду нам уже отключили, теперь собираются отключить свет. Мы живем в 21 веке! Это просто неслыханно! Это унижает человеческое достоинство. Такое впечатление, что мы дикари и живем непонятно где, - жалуется Светлана Михайловна.

Управляющая добавила, что сейчас жильцы займутся поиском новой управляющей компанией, но пока дома возьмут на баланс, опять-таки пройдет время.

- Почему люди, которые вовремя за все платят, должны страдать? Это как называется? Мы же не виноваты, что компания обанкротилась. План такой. Все жильцы дома возьмут справки, что у них нет долгов по коммуналке, и как только у нас отключат свет, то мы сразу напишем жалобы в прокуратуру, следственный комитет и администрацию, - добавила Светлана Михайловна.