Открытие скакогого сезона 2017 года на краснодарском ипподроме

22 апреля в 11 часов на Краснодарском ипподроме состоится торжественное Открытие скакового сезона 2017 года! Краснодарский ипподром традиционно ПЕРВЫМ в РОССИИ открывает скаковой сезон!



В программе Вашему вниманию будет представлено 11 скачек с призовым фондом 1 220 000 руб. с участием лучших представителей чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород лошадей ведущих конных заводов Кубани и России.



Каждый старт первого скакового достоин пристального внимания специалистов и любителей конного спорта, но есть и особенные скачки, в которых собрались не просто лошади-участники, а настоящие легенды скаковой дорожки. Это ПРИЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы. В скачке участвуют феноменальные лошади – это рыжий жеребец КАНДИВО конного завода 711. Лошадь, обладающая характером бойца, восстановленный после тяжелейшей травмы и независимо от результата финиш КАНДИВО будет достоин уважения. Слишком сложно ему будет бороться с КОНАРД ЛОРДОМ, принадлежащим КФК «Барсук Т.Л.». КОНАРД в отличной форме, моложе, а опыт борьбы за на дорожке превышает старты Кандиво в двое. А главное, Конард Лорд за победу на дорожке борется не меньше жокея. Но бороться придется не вдвоем, все 10 участников приза лучшие представители породы. Так что 11 скачка — это главная интрига дня!



4-я скачка ПРИЗ ГЛОРИАС ЛЭСС для кобыл 3-х лет чистокровной верховой породы, не смотря на свой скромный статус Именной этот приз является главным тестом будущих участниц Окса.



9-я скачка ПРИЗ ПАМЯТИ ТРЕНЕРА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА БЕЛОЗЕРОВА А.П. Это та скачка, когда желающих больше, чем могут вместить стартовые боксы. Внимание всех специалистов приковано к пока оставшемуся за бортом (в резерве) КНЯЗЮ ЮСУПОВУ. Будет ли у него возможность стартовать???



Впервые на Краснодарском ипподроме разыгрывается ПРИЗ ЗОЛОТАЯ МИЛЯ. Приз учрежден компанией совместного развития КУБАНЬАГРОПРОД производителем кормов для лошадей линии HB HORSE для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы, рождённых в РФ, дистанция 1 600 м. Призовой фонд скачки составит 100 000 (сто тысяч) рублей. Уже сейчас данная скачка планируется стать ежегодной, традиционной для Открытия скакового сезона!



Весь день для азартных гостей работает ПУНКТ ПРИЕМА СТАВОК ТОТАЛИЗАТОРА!



Праздничную атмосферу поддержит концертная программа с участием творческих коллективов города Краснодара и Краснодарского края, выступление «Конного Театра» - яркого, костюмированного, театрализованного шоу Конно Спортивного комплекса Краснодарского ипподрома, ресторан под открытым небом, а также, ставший уже традиционным, конкурс оригинальных дамских и детских



шляпок, победительницы которого получат почётные призы от партнёров и спонсоров открытия Скакового сезона.



Для детей будет организована детская площадка с катанием на лошадях, участием клоунов, аниматоров, мимов, мастеров фэйс-арта!



Перед центральным входом в трибуну гостей будет встречать дефиле конной группы Конно Спортивного комплекса Краснодарского ипподрома с номерами конкур, выездка.



Ведущий праздника шоумен, телеведущий Андрей Соколов!



На скачки приглашены представители Администрации Краснодарского края, Законодательного собрания, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Торгово-промышленной палаты, а также представители иностранных делегаций, руководители и владельцы конных заводов и сельскохозяйственных предприятий, частные коневладельцы, владельцы и представители бизнеса, топ-менеджеры, спортсмены, музыканты, художники, журналисты.



Призы вручают:



* Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В. И. Кондратьев;



* Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края А. Н. Коробка;



* Заместитель Главы администрации (губернатора) Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Н. А. Долуда;



* Председатель Законодательного собрания Краснодарского края В. А. Бекетов;



* Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Ф.И. Дерека;



* Президент Ассоциации коневодов Кубани А. С. Фонтанецкий;



* Генеральный директор ООО «Краснодарский Ипподром», член экспертно-консультативного совета при комитете Законодательного собрания Краснодарского края по физической культуре, спорту и делам молодежи И. И. Васильев.



Детям до 12 лет ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!