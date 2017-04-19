Пьяницы в зоне особого внимания

В Каневском районе судебные приставы провели так называемый «пьяный рейд» - они прошли по адресам жителей района, которые не оплатили административный штраф, выписанный инспекторами ГИБДД по ч.1 ст. 12.26 КоАп РФ («Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Мероприятие прошло успешно.

Посетив места проживания должников, судебный пристав фактически окончил 10 исполнительных производств на общую сумму 300 тысяч рублей. Подобные мероприятия в Каневском районе, а также во всех районных и городских отделах Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю проводятся на регулярной основе.

В ведомстве отмечают высокую эффективность рейдовых мероприятий, направленных на взыскание задолженностей различных категорий. Данная практика в сочетании с наложением различных ограничений позволяет активизировать граждан в направлении погашения долгов, и, как результат – повышение эффективности работы судебных приставов-исполнителей.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю