Строить – так по закону!

Очередной непродуманный деловой проект оставил своих инвесторов ни с чем. В курортном посёлке Агой Туапсинского района Краснодарского края снесено недостроенное 4-этажное здание.

Изначально планировалось, что на земельном участке будет воздвигнут частный жилой дом высотой не более трёх этажей. Однако в ходе очередного осмотра представители комиссии районной администрации выявили явное расхождение с документацией. Невооруженным взглядом было видно, что архитектура здания, в котором, к слову, было не 3, а 4 этажа, ни коим образом не вяжется с обликом частного дома. Зато ленточный балкон с характерными симметрично расположенными выходами из одинаковых по размеру комнат явно указывает на будущую частную гостиницу.

Результатом стал иск в Туапсинский районный суд, который по результатам рассмотрения материалов дела признал здание самостроем. Исполнительный лист был предъявлен в Туапсинский районный отдел судебных приставов Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав Георгис Сотиров применил по отношении к должнику весь комплекс предусмотренных законом мер. Тем не менее, добровольного исполнения решения суда добиться не удалось. Нельзя сказать, что такое положение вещей уникально: не желая расставаться с вложенными инвестициями, граждане идут на самые разнообразные шаги. В частности, в данном случае, владельца самостроя не убедили даже два протокола о совершении административных правонарушений.

Но эмоции эмоциями, а закон – есть закон. Пренебрежение должника к правильному составлению документации и получению соответствующих разрешений привело к логичному результату. На участок прибыла строительная техника и начались работы по сносу.

Под контролем судебного пристава-исполнителя Георгиса Сотирова экскаваторы в прямом смысле слова сравняли самострой с землёй. Демонтаж производился за счет взыскателя – районной администрации. В настоящий момент работы по сносу полностью завершены.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю