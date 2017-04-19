Краснодарский Арбитражный суд отменил штраф ООО «Югводоканал» на 100 тыс. рублей

Арбитражный суд Краснодарского края, рассмотрев заявление ООО «Югводоканал», признал незаконным и отменил постановление территориального отдела по Крымскому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о наложении на вододобывающее предприятие Кубани ООО «Югводоканал» штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Тем самым суд признал незаконность выводов государственного органа, который привлекал коммунальное предприятие к административной ответственности за отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок.

Суд установил, что в 2010 году между субъектом Российской Федерации - Краснодарским краем, в лице Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, и ООО «Югводоканал» было заключено концессионное соглашение, согласно которому Департамент обязуется предоставить обществу права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления деятельности по оказанию услуг водоснабжения потребителям.

Материалы дела свидетельствуют о том, что ООО «Югводоканал» по воле краевого собственника пользуется имуществом, указанным в концессионном соглашении, которым также определен порядок оформления в аренду земельных участков, на которых располагается данное имущество.

Таким образом, общество не совершало действий, свидетельствующих о самовольном занятии земельных участков, находящихся в краевой собственности, не уклонялось от оформления прав на земельные участки, им предпринимались реальные меры по оформлению договоров аренды.

В данном случае получение соответствующего права аренды на земельный участок не зависит лишь от воли самого общества, поскольку процедура оформления такого права зависит, в том числе, от действий распорядителя краевой собственности.

Субъект Российской Федерации - Краснодарский край, дав согласие на владение и пользование ООО «Югводоканал» объектами концессионного соглашения, параллельно выразил свою волю на предоставление в аренду земельных участков, находящихся под объектами концессии, что следует из текста самого соглашения от 24.03.2010.

Таким образом, то обстоятельство, что право на использование спорного земельного участка общество не зарегистрировало в установленном порядке, не образует состава административного правонарушения.

Рассмотрение иска о признании незаконным 100-тысячного штрафа состоялось 11 апреля 2017 года. ООО «Югводоканал» удалось успешно отстоять свои интересы в суде первой инстанции.