Судебные коллизии судьи Сероштан, или Как уходит земля в Кущевке

В российских СМИ тысячу раз уже писали о деле, связанном с многомиллиардным наследством банды Цапков. Казалось бы, всё уже написано-переписано. И все-таки в тысячу первый раз журналисты возвращаются к нему: каждый в меру своего разумения интерпретирует те сведения, которые имеются в том числе и в открытом доступе, об очень непростой, но изначально трагичной истории. Истории про то, как бесценные кущевские земли, незаконно присвоенные членами банды Цапков (цена этим землям — в прямом смысле не одна человеческая жизнь), и их денежные активы после нескольких лет судебных разбирательств снова пытаются аккумулировать в одних руках.

Недавно СМИ анонсировали тему о том, что Краснодарский краевой суд поставил «жирную точку в спорах вокруг раздела бизнеса, оставшегося после ликвидации банды Цапков, но 28 февраля этого года она превратилась в запятую с весьма многообещающим концом»… Но кому же было выгодно, что всё выглядело именно таким образом?

Напомним, что Кущевский районный суд в 2011 году вынес решение о признании права собственности на землю за Анной Данько, права которой были нарушены Н. А. Цапок при скупке этой земли. Ведь А. И. Данько владела личным паями, которые достались ей и ее мужу после долгих лет работы в совхозе «Степнянский». Н. А. Цапок же, не имея никаких прав, но пользуясь связями и деньгами, скупила паи у людей, став таким образом собственником более 5000 га земли, которая затем по суду и отошла к Данько.

На основании появившегося у А. И. Данько земельного права Кущевский районный суд 30 августа 2012 года взыскал по иску Данько с ООО «Артекс-Агро» неосновательное обогащение в сумме более 234,8 миллиона рублей, с Н. А. Цапок — 81,4 миллиона рублей. Это те денежные средства, которые ООО «Артекс-Агро» получило, незаконно арендуя земли, перешедшие к Данько.

Как газета уже писала, ни земли, ни денег этих кущевская «миллионерша» Анна Данько, которая могла стать в современной России примером «капиталистического» успеха, так и не увидела. Земля оказалась у владельца ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» Федора Стрельцова и его приближенных.

Кто бы там ни задавался вопросами о правах бабушки Данько на большой земельный пай кущевской земли, по факту можно сказать о ней только то, что это обычная сельская жительница, труженица, много лет проработавшая в колхозе. Ее землю без зазрения совести забрали себе члены семьи Цапка. Но, когда банда Цапка была разоблачена, ее грамотные родственники сумели в суде обосновать, что 5300 га земли должны принадлежать Анне Ивановне. Вот и всё. А вот о тех, кто хочет неправомерно сейчас получить землю и права требования у Данько, нужен особый разговор.

И кто же сегодня оказался тем «счастливчиком», забравшим у Данько и ЗАО «Маяк» права на 13000 га земли и права к мегаферме ООО «Артекс-Агро» в размере 234 миллионов рублей? Это «Агрокомплекс „Кущевский”», созданный в начале 2014 года, владельцем которой является Федор Евгеньевич Стрельцов. В 2016 году одно из центральных изданий назвало его «собирателем земель», ранее принадлежащих Цапкам. Согласно имеющимся источникам, именно эта организация добилась разными способами перевода на себя прав аренды на 13000 га земли, включая более пяти тысяч гектаров, принадлежащих А. И. Данько. Всей той земли, которая раньше была в «ведении» Цапков.

Одно из таких приобретений состоялось следующим образом. Двадцать пятого марта 2016 года директор АО «Маяк» всего на 9 месяцев передал в аренду ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» 10 участков площадью шесть тысяч гектаров за символическую плату. Получив на короткий срок землю, ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» обратилось в Кущевский районный суд с просьбой перевести в его собственность 1630 га земли, принадлежащей Данько в границах этих самых шести тысяч га. Общество настаивало на том, что А. И. Данько якобы никогда не была законным правообладателем долей (это при том, что она и ее муж проработали в совхозе «Степнянский» более сорока лет, за что и получили свои паи еще в начале 90-х годов!), а «Агрокомплекс „Кущевский”», созданный только в начале 2014 года, таковым является.

Представители А. И. Данько пояснили председателю районного суда В. В. Сероштану, который лично взялся рассматривать этот иск: утверждения «Агрокомплекса „Кущевский”» являются изначально ложными, так как А. И. Данько приобрела право собственности на указанные в иске земельные доли еще 2011 году, то есть за три года до создания ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» (19.02.2014 г.) и за пять лет до момента возникновения у ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» формального права покупки земельных долей в используемых им земельных участках, полученных с нарушением закона и обманным путем. Права «Агрокомплекса „Кущевский”» не могли быть нарушены даже теоретически, поскольку истца до 19.02.2014 года просто не существовало, а в силу ст. 49 ГК РФ моментом возникновения у юридического лица гражданских прав является момент внесения указанного юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

Суду было пояснено, что иск ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» построен на необоснованных утверждениях и неверном толковании норм материального права, что цель, преследуемая истцом,— не защита его якобы нарушенных прав, а причинение имущественного вреда А. И. Данько, безвозмездное обращение чужого имущества в пользу истца.

Представители А. И. Данько заявили ходатайство судье В. В. Сероштану о направлении в органы предварительного следствия информации о том, что в действиях истца ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» прослеживаются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, для последующего решения вопроса об уголовном преследовании в предусмотренном законом порядке. Однако получили от председателя Кущевского районного суда В. В. Сероштана отказ, а следом и решение о переводе на ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» права на землю, принадлежащую А. И. Данько общей площадью 1630 га земли.

Абсурдность этого решения видна невооруженным взглядом. Это примерно то же самое, как если бы снявший у владельца квартиры всего на девять месяцев жилье человек обратился бы к знакомому судье с просьбой передать в его собственность всю квартиру, которую он арендовал. А эта квартира досталась законному владельцу еще от его родителей несколько десятков лет назад…

Именно по этому факту конкурсный управляющий АО «Маяк» и А. И. Данько обратились в следственные органы края, требуя привлечь виновных к уголовной ответственности. В заявлении указано, что хищение стало возможным через явно незаконные решения судей Кущевского районного суда. Именно по этим фактам Анна Данько обратилась к Председателю Верховного Суда РФ В. Лебедеву с просьбой разобраться в происходящем.

Двадцать пятого апреля в Краснодарском краевом суде состоится рассмотрение жалобы А. И. Данько на незаконное решение председателя Кущевского районного суда В. В. Сероштана от 28.10.2016 года, которым в пользу ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» было переведено 1630 га долей А. Данько.

Кажется, что ее оппоненты уже заочно празднуют победу, а отдельные СМИ им вторят, рассуждая о том, кто такая Анна Данько и кто всё это время «на самом деле распоряжался сотнями миллионов рублей».

А в это время реальный человек — Анна Данько надеется, что апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда разберется в этой на первый взгляд запутанной ситуации и поправит Кущевский районный суд, а председатель Краснодарского краевого суда А. Д. Чернов возьмет на личный контроль рассмотрение ее жалобы.

Двадцать пятое апреля будет насыщенным днем для представителей Анны Данько: после рассмотрения ее жалобы по земле начнется процесс рассмотрения иска «Агрокомплекса „Кущевский”» к Данько. Он по известной схеме требует признать якобы изначально незаконным первичное право Данько на земли Н. А. Цапок, полученное в 2011 году. Утверждается, что именно «Агрокомплекс „Кущевский”», созданный в 2014 году, может являться именно тем «счастливым» правообладателем!

Некоторые эксперты предполагают, что здесь усматривается попытка войти в дело по ООО «Артекс-Агро» как способ добиться через суд права требовать с ООО «Артекс-Агро» взыскания упущенной прибыли за 2009—2011 годы, а так как предприятие уже ликвидировано, то претензии будут обращены к правопреемникам имущества «Артекс-Агро»: Пономареву, Дроздову, «Парус Агро Групп» и другим, кто в конечном итоге получил ферму в свою собственность.

Сама А. И. Данько указывает в заявлении в следственные органы, что ее права требования к ООО «Артекс-Агро» в размере 231 миллиона рублей перешли в результате мошеннических манипуляций к ряду лиц (по цепочке), которые получили компенсации в полном объеме, оставив Данько ни с чем.

Именно цепочка этих сделок по иску «Агрокомплекса „Кущевский”» была рассмотрена 28 марта этого года судьей Н. Дунюшкиной. Она отменила свое же решение апелляционной инстанции от 27 ноября 2014 года, которым с А. И. Данько на А. В. Пономарева и С.С. Дроздова были переведены права требования к ООО «Артекс-Агро» на сумму 231 миллион рублей. Сейчас же фактически правообладателем прав требования к ООО «Артекс-Агро» осталась одна А. И. Данько.

Судья Наталья Дунюшкина будет стоять перед дилеммой: оставить в силе законное право А. И. Данько на земли Н. А. Цапок, которые она получила через законное же судебное решение Кущевского районного от 05.11.2011 года (суд тогда руководствовался именно тем, что Данько была законным правообладателем перевода на себя земель Н. А. Цапок, так как именно Данько имела личные паи, полученные еще от совхоза «Степнянский», а следовательно, была надлежащим выгодоприобретателем цапковских земель; и именно об этом факте сознательно замалчивает представитель ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» С. И. Мартынова, и именно о нем говорят в суде представители А. И. Данько), либо игнорировать эти факты и принять явно незаконную сторону оппонентов Данько. Другого не дано.

Но именно в таких принципиальных решениях и проверятся объективность и справедливость судебной системы страны и самих судей.

Пока Данько заваливали в краевом суде исками, ее представители и новый конкурсный управляющий ЗАО «Маяк» не сидели без дела и приняли ряд мер по восстановлению их нарушенных прав и законных интересов. Благодаря принципиальным действиям Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, 30 марта 2017 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения рядом лиц прав требования А. И. Данько и ЗАО «Маяк» к «Артекс-Агро». Следствию предстоит разобраться во всей цепочке мошеннических уступок и задать вопросы всем участникам этой сделки, не исключено, что и конечным собственникам имущества «Артекс-Агро».

А в Арбитражный суд Краснодарского края от АО «Маяк» подано заявление о признании недействительными сделок, по которым А. И. Данько и ЗАО «Маяк» лишились права требований к «Артекс-Агро» и истребования из чужого незаконного владения имущества мегафермы.

В любом случае расставлять акценты в истории о лишении Данько права на имущество еще очень рано. Последнюю точку в этом должен поставить суд. Очень хочется, чтобы представителям Фемиды хватило принципиальности и здравого смысла 25 апреля это сделать при рассмотрении всех доводов А. И. Данько. Анна Данько считает, что у суда есть все основания услышать ее доводы и принять законное решение. Тогда не надо будет обращаться к гаранту Конституции, Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который заявил, что борьба с коррупцией (а речь в данном материале идет в том числе и о ней) на сегодняшний день является приоритетной.

Если же этого не произойдет, то А. И. Данько оставляет за собой право добиваться справедливости в Верховном Суде РФ и надеется, что там ее услышат, как ранее услышало руководство Следственного комитета РФ, возбудившее уголовное дело в отношении представителя ООО «Агрокомплекс „Кущевской”» — бывшей судьи С. И. Мартыновой, и краевые следователи, возбудившие уже не одно дело в отношении других участников этой истории.

Алексей ЯРМИЛОВ