Игристые вина с добавлением фруктовых соков выпустила компания «Кубань-Вино» к летнему сезону

Виноделья «Кубань-Вино» начала розлив игристых полусухих вин с добавлением фруктовых и ягодных соков. В новой линейке «Фрутиссимо» (Frutissimo) представлены две позиции: белое игристое вино с добавлением персикового сока и красное - со вкусом малины. Первая партия – по 18 000 бутылок уже выпущена и готова к отгрузке.

Это первый подобный опыт компании - новая серия игристых вин с фруктовыми вкусами создана с учетом опыта энологов-консультантов из Италии и современных тенденций винного рынка. Особенность технологии заключается в том, что после вторичной шампанизации вино снимается с осадка и выдерживается на фруктовом сырье, уже после фильтруется и отправляется на розлив. По аналогичной технологии итальянские виноделы создали вино Fragolino Novellina, которое производят из красных и белых сортов винограда с добавлением фруктовых соков. Основой для «Фрутиссимо» стали белые сорта: Пино Блан, Шардоне, Рислинг и концентрированные соки. Яркие фруктовые и ягодные ноты находят свое отражение в аромате и вкусе этих игристых вин. Букет, характерный для плодов персика и ягод малины, раскрывается на фоне чистого винного аромата и тонов шампанизации, образуя гармоничное сочетание. Для летнего сезона эти вина станут отличным спутником пикников у воды и шумных вечеринок.

Игристые полусухие вина серии «Фрутиссимо» рекомендуем подавать к фруктам, мороженому и разнообразным десертам, также они великолепно подходят для летних коктейлей. Свои лучшие качества проявляют при температуре 6 – 8 °С.